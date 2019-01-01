120 человек эвакуированы из крупнейшего в Пскове ТРК

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Около 120 человек эвакуировано из крупнейшего в Псковской области торгово-развлекательного комплекса (ТРК) "Акваполис", на подземной парковке которого загорелся автомобиль. Об этом сообщил ТАСС.

На подземной парковке загорелся Mercedes, сработала пожарная сигнализация, было эвакуировано 120 человек, посетители и персонал.

"Акваполис" - крупнейший в регионе торгово-развлекательный комплекс. Он открылся в 2016 году, общая площадь - более 60 тыс. кв. м. В нем располагается единственный в Псковской области аквапарк, магазины, многозальный кинотеатр, кафе и рестораны, наземные и подземные парковки.-0-