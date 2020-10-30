120-летняя жительница Турции победила коронавирус

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 120-летняя жительница турецкой провинции Ширнак победила коронавирус. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News.

Отмечается, что Меника Энджю, проживающая в одном из сел Ширнакского района, провела в провинциальной больнице 15 дней. Врач, лечивший долгожительницу, рассказала, что около двух недель назад у пациентки появились жалобы на одышку и дыхательную недостаточность, после положительного результата теста на COVID-19 она была доставлена в больницу.

После излечения женщина выписалась из медучреждения под аплодисменты персонала. "Врачи и медсестры очень хорошо позаботились обо мне", - сказала 120-летняя Меника Энджю.

Отмечается, что у женщины 12 детей и более 100 внуков и правнуков. 65-летняя невестка Меники отмечает, что ее свекровь практически никогда не болеет и ведет здоровый образ жизни. Питается долгожительница преимущественно органическими продуктами, которые ее семья выращивает и производит самостоятельно.-0-