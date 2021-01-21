15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове

Фото dsns.gov.ua
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В доме престарелых в Харькове произошел пожар, 15 человек погибли, 9 человек пострадали, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Харькове на ул. Нижняя Гиевская в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Площадь пожара составила 100 кв. м.
На месте пожара обнаружены тела 15 человек, 9 человек пострадали и были госпитализированы.
В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава ГСЧГ и 7 единиц техники.-0-
Зеленский поручил создать комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове
Фото dsns.gov.ua