17-летняя гонщица "Формулы-3" Флерш сломала позвоночник в результате аварии

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая престижная гонка "Формулы-3" в Макао едва не завершилась трагедией. 17-летняя немецкая гонщица команды "Ван Амерсфорт" София Флерш на повороте "Лиссабон" вылетела с трассы, а гонку приостановили красными флангами, сообщает Autosport.

Авария произошла в дебюте гонки, когда болид Флерш на скорости более 270 км/ч столкнулся с соперником. Машина Флерш взлетела в воздух, перелетела через ограждение трека и врезалась в металлическую конструкцию. Травмы разной тяжести получили китайский гонщик Шо Цубои, фотографы Чан Вен Ван и Минами Хироюки и маршал (обслуживающий персонал) Чан Ча Ин. Все они были госпитализированы.

В больнице Флерш пожаловалась на боли в спине и была отправлена на углубленное медобследование, которое выявило у нее перелом позвоночника. Шо Цубои указал на боли в пояснице, у Чан Ча Ин зафиксированы ранение лица, травма брюшной полости и перелом челюсти, у Чан Вен Ван разбита печень, а у Минами Хироюки диагностировано сотрясение мозга. Все пострадавшие остаются в больнице. 19 ноября Флерш предстоит операция.

После аварии трасса была приведена в порядок, и гонка продолжилась. Победу одержал британский пилот Дэн Тиктум. Вторым стал представитель Швеции Джоэль Эрикссон, на третьем месте - Саша Фенестра из Франции. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаля Шумахера Мик показал пятый результат.

София Флерш, которой 1 декабря исполнится 18 лет, является единственной женщиной в "Формуле-3". В автоспорте она с пяти лет, участвовала в чемпионате Германии и первенстве Европы. В "Формулу-4" попала в 16 лет, а через год поднялась на класс выше. "Формула-3" является третьей по классу автогоночных серий на автомобилях с открытыми колесами после "Формулы-1" и "Формулы-2".

Единый чемпионат мира "Формулы-3" стартует в 2019 году.-0-