174 человека в Таиланде стали жертвами ДТП за три дня празднования Сонгкрана

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 174 человек погибли, 1728 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях по всему Таиланду за три дня празднования Сонгкрана (аналог Нового года). Как сообщила 14 апреля газета
Всплеск аварийности связан с массовым передвижением тайцев по стране во время праздника, проводить который принято в кругу родных и близких.
За последние три дня больше всего ДТП и пострадавших в них людей оказалось в южной провинции Накхонситхаммарат - по 69 случаев и человек. Наибольшее число погибших в Удонтхани - 10 человек.
Самыми распространенными причинами аварий стали вождение в состоянии алкогольного опьянения (38%) и значительное превышение скорости (27,5%).
На время Сонгкрана стражи порядка установили по всей стране 2036 дополнительных контрольно-пропускных пунктов.-0-
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