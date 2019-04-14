174 человека в Таиланде стали жертвами ДТП за три дня празднования Сонгкрана

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 174 человек погибли, 1728 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях по всему Таиланду за три дня празднования Сонгкрана (аналог Нового года). Как сообщила 14 апреля газета Bangkok Post , за 72 часа произошло 1665 аварий.

Всплеск аварийности связан с массовым передвижением тайцев по стране во время праздника, проводить который принято в кругу родных и близких.

За последние три дня больше всего ДТП и пострадавших в них людей оказалось в южной провинции Накхонситхаммарат - по 69 случаев и человек. Наибольшее число погибших в Удонтхани - 10 человек.

Самыми распространенными причинами аварий стали вождение в состоянии алкогольного опьянения (38%) и значительное превышение скорости (27,5%).

На время Сонгкрана стражи порядка установили по всей стране 2036 дополнительных контрольно-пропускных пунктов.-0-