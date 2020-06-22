18-летняя блогер из России погибла в ДТП на Бали

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18-летняя блогер из России Анастасия Тропицель погибла в результате ДТП на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла 21 июня около 14.00 по местному времени в самом популярном на острове районе Кута. По предварительным данным полиции, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем спортивного мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. От полученных травм она умерла на месте.

Посольство РФ в Индонезии занимается данным происшествием. "Гибель россиянки на Бали подтверждаем, - отметил представитель посольства. - Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми в данном случае процедурами".

18-летняя Анастасия Тропицель вела блог в Instagram. Его подписчиками были 1,1 млн человек.-0-