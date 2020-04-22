2019 год стал самым жарким в истории Европы

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2019 год стал самым жарким в Европе за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на данные программы "Коперник" Службы по контролю за изменением климата Европейского союза (C3S).

В новом отчете службы говорится, что 11 из 12 самых теплых лет в истории Европы приходятся на период после 2000 года. За 2019-м в рейтинге самых теплых лет в Европе следуют 2014-й, 2015-й и 2018 годы. Во всем мире 2019 год стал вторым самым теплым после 2016-го.

В документе отмечается, что летом 2019-го в некоторых частях Европы температура была на 3-4 градуса выше нормы. При этом во Франции и Германии в июне и июле были побиты температурные рекорды за всю историю метеонаблюдений. Среди возможных причин столь теплой погоды эксперты называют увеличение выбросов парниковых газов.

В отчете также говорится об аномально высоком количестве осадков в минувшем году в Европе. В частности, в ряде стран в ноябре отмечались рекордные уровни осадков, в южной и западной Европе осенью 2019-го зафиксированы наводнения.

Данные программы "Коперник" подтверждают и другие исследования, показывающие явную тенденцию к потеплению во всем мире. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) также подготовила доклад о погоде за 2019 год, сообщает британская газета The Guardian. Согласно документу ВМО, 2019 год стал вторым самым жарким в мире за всю историю метеонаблюдений - после 2016-го. В минувшем году температура воды в Мировом океане достигла рекордно высоких значений за всю историю.

Во всем мире средние температуры за последние пять лет были на 1,1 градуса выше доиндустриального уровня, что приблизило мир к порогу в 2 градуса по Цельсию. Ученые утверждают, что повышение глобальной температуры больше чем на 2 градуса по Цельсию может повлечь за собой катастрофические и необратимые изменения климата.

Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО, заявил, что хотя пандемия COVID-19, вероятно, приведет к временному сокращению выбросов парниковых газов, это также затруднит оказание помощи людям, пострадавшим от последствий изменения климата. Он предупредил, что игнорирование климатического кризиса может оказать большее влияние, чем пандемия. "В то время как COVID-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, неспособность решить проблему изменения климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении веков", - подчеркнул он. "Нам необходимо сгладить кривые пандемии и изменения климата. Мы должны проявить такую же решимость и единство против изменения климата, как и против COVID-19. Мы должны действовать сообща в интересах здоровья и благополучия человечества не только на ближайшие недели и месяцы, но и на многие поколения вперед".-0-