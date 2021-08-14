227 человек погибли в результате землетрясения в Гаити

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения, произошедшего в Гаити в субботу утром, возросло до 227, сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.
Сотни человек были ранены и пропали без вести в департаменте Юг.
"Первые операции, проведенные спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", - говорится в Twitter-аккаунте ведомства.
Ранее сообщалось о 29 погибших. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил в субботу о введении режима чрезвычайного положения в республике.-0-
Сотни человек были ранены и пропали без вести в департаменте Юг.
"Первые операции, проведенные спасателями и гражданами, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых", - говорится в Twitter-аккаунте ведомства.
Ранее сообщалось о 29 погибших. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил в субботу о введении режима чрезвычайного положения в республике.-0-