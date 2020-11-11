27 человек стали жертвами стихийных бедствий в Мексике

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27 человек погибли, более 180 тыс. пострадали в результате наводнений и других стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями в юго-восточной части Мексики. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

Сообщается, что в последние дни ураган "Эта" и движение холодного фронта вызвали сильные ливни на юго-востоке Мексики, что привело к резкому повышению уровня воды в реках, наводнениям в некоторых низменных районах, оползням и повреждению мостов и дорог.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес в тот же день заявил, что в ряде районов страны идут ливни, которые случаются раз в пятидесятилетие. Федеральное правительство уже направило несколько тысяч солдат для проведения спасательных работ в пострадавших районах.-0-