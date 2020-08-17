63 человека погибли в результате мощных дождей в Судане

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общей сложности 63 человека погибли из-за проливных дождей в Судане. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на суданский Национальный совет по гражданской обороне.
"С конца июня 63 человека стали жертвами мощных дождей", -- говорится в ежедневном отчете совета.
"В общей сложности 14118 домов и 119 правительственных зданий были полностью разрушены, 16240 домов получили сильные повреждения", -- добавили в ведомстве.
16 августа в суданскую столицу Хартум прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с 24 тоннами гуманитарной помощи для пострадавших в результате дождей и наводнений.-0-