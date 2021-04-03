7-летний ребенок во дворе дома на улице Маневича попал в ДТП

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по прилегающей территории дома №4 по ул.Маневича, совершил наезд на 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал из-за угла дома. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Водитель применил меры экстренного торможения, однако наезда избежать не удалось.

В результате ДТП ребенок получил травму ноги и был доставлен в медучреждение. По факту произошедшего проводится проверка.

В период школьных каникул дети большую часть времени проводят на свежем воздухе. Чтобы избежать трагических событий и максимально обезопасить досуг детей, родителям необходимо постоянно контролировать их местонахождение и интересоваться, чем они занимаются на улице. Прежде чем отправить ребенка на улицу, напомните ему основные правила дорожного движения.

Водителям в данный период рекомендуется проявлять повышенное внимание при движении во дворах и при проезде пешеходных переходов.