ABBA выпустит альбом с новыми песнями впервые за 40 лет

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская группа ABBA впервые за последние 40 лет в ноябре выпустит альбом с 10 новыми песнями. Об этом в интервью телеканалу SVT рассказал композитор группы Бенни Андерссон, сообщает ТАСС.

"Сначала у нас были две песни, этого было мало, и казалось, а не могли бы мы сделать еще несколько? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом", - рассказал он. Одна из новых песен называется "Я все еще верю в тебя".

ABBA - шведская поп-группа, существовавшая в 1972-1982 годах и возобновившая деятельность с 2018 года. Она названа по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в странах Скандинавии. Записи шведов по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров. За выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.