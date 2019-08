В мире Абдель Фаттах аль-Бурхан возглавил Суверенный совет Судана Фото Reuters 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший глава военного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан принял присягу в качестве главы Суверенного совета, сообщает Reuters . Церемония приведения к присяге прошла сегодня в президентском дворце в Хартуме. 20 августа в Судане завершилось формирование Суверенного совета в составе 11 членов, который будет управлять страной в течение трехлетнего переходного периода до выборов. Согласно договоренности между военными и оппозицией, Суверенный совет является высшим органом власти в стране. Пять его членов выбраны среди гражданских лиц и пять среди военных. Кандидатуру одиннадцатого члена военные и оппозиция выбирали совместно. Новый орган управления заменит переходный военный совет, который правил Суданом после свержения в апреле президента Омара аль-Башира.-0-

