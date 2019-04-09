Абделькадер Бенсалех назначен временным президентом Алжира

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Алжира утвердил временным президентом страны председателя Совета нации (верхней палаты парламента) Абделькадера Бенсалеха, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Ан-Нахар".

77-летний Абделькадер Бенсалех возглавит Алжир на срок не более 90 дней, в течение которого должны быть проведены президентские выборы. При этом исполняющий обязанности президента уже не может баллотироваться на высший государственный пост.

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел со своего поста 2 апреля, уведомив об этом председателя Конституционного совета. Согласно законодательству страны, в случае отставки или смерти президента республики Конституционный совет собирается в полном составе и утверждает вакансию президента. Затем этот акт передается в парламент, который созывается в полном составе для аналогичной процедуры - утверждения освобождения поста главы государства. После этого председатель Совета нации вступает в должность временного главы государства.-0-