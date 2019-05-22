Абелевскую премию по математике вручили американке Карен Уленбек 

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Норвегии Харальд V вручил 21 мая Абелевскую премию по математике 2019 года американскому профессору Карен Уленбек. Церемония вручения награды состоялась в зале церемоний Университета Осло, ее трансляцию вел сайт вуза, сообщает ТАСС.

Академия наук Норвегии присудила премию Уленбек в марте. Американка стала первой женщиной — лауреатом этой награды.

Профессор Техасского университета Уленбек удостоена премии за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем".

В решении академии отмечается влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику. Американка считается основательницей современного геометрического анализа — сферы математики, занимающейся изучением поверхностей, кривых и соединений. Ее работы поменяли современные представления о так называемых минимальных поверхностях.

За 16 лет существования Абелевской премии она дважды присуждалась представителям советской математической школы: в 2009 году Михаилу Громову, который с начала 1980-х годов прошлого века работает во Франции, а в 2014 году — Якову Синаю, который сейчас проживает в США.

Премия названа так в честь Нильса Хенрика Абеля (1802-1829), основоположника теории эллиптических функций.

В 2002 году по случаю двухсотлетия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон ($23,4 млн) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии.

Первая премия была присуждена в 2003 году.

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется Академией наук Норвегии на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять математиков с мировым именем из разных стран — сейчас это ученые, работающие в Израиле, Норвегии, США и Франции.

Размер денежной составляющей Абелевской премии - 6 млн крон ($703,2 тыс.). Церемония вручения награды по традиции проходит в конце весны. По традиции лауреаты также выступают с серией лекций перед норвежскими студентами.-0-