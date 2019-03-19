Абелевскую премию впервые присудили женщине

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории лауреатом Абелевской премии стала женщина. Академия наук Норвегии присудила самую престижную награду в области математики ученому из США Карен Уленбек, сообщается на официальном сайте премии.

Профессор Техасского университета в Остине Карен Кескулла Уленбек удостоилась премии "за новаторские достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем, а также за определяющее влияние ее исследований на математический анализ, геометрию и математическую физику".

Церемония награждения с участием короля Норвегии Харальда V состоится в Осло 21 мая.

Карен Кескулла Уленбек является основоположницей современного геометрического анализа. Ее фундаментальное исследование в области калибровочной теории имело огромное значение для понимания физики элементарных частиц, теории струн и общей теории относительности. Карен Уленбек является одним из основателей Математического института Парк-Сити (PCMI), задача которого - обучать молодых исследователей и способствовать взаимному пониманию интересов и задач в математике. Кроме того, Карен Уленбек - активная сторонница гендерного равенства в науке. При ее участии в 1993 году была создана специальная программа "Женщины и математика" (WAM), нацеленная на расширение возможностей женщин руководить исследованиями в области математики на всех этапах их академической карьеры.

Премия Абеля неофициально называется Нобелевской премией по математике. Она была учреждена в 2002 году к 200-летию со дня рождения выдающегося норвежского математика Нильса Хенрика Абеля и ежегодно вручается в Осло королем Норвегии. Денежное вознаграждение составляет 6 млн норвежских крон (более $700 тыс.). Лауреата выбирает комитет Абелевской премии, в состав которого входят пять признанных на международном уровне математиков.-0-