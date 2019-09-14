Абсолютным чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту стала сборная России

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России стала абсолютным чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в Саратове. Об этом сообщает ТАСС.

В Саратове начался чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту В России чемпионат проводится впервые с 2009 года. В нем принимают участие команды из 20 стран: Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и России.

По итогам соревнований все четыре сборных России (мужчины, женщины, юноши и юниоры, девушки и юниорки) стали лидерами в общекомандном зачете.

15-ый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту стартовал в Саратове 11 сентября. В России этот чемпионат проводится впервые с 2009 года. В нем принимают участие команды из 20 стран, представители еще ряда стран присутствуют как наблюдатели.-0-