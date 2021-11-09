"Ад на земле": ООН призвала мировых лидеров спасти Афганистан от голода

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал мировых лидеров принять срочные действия для предотвращения катастрофического голода в Афганистане этой зимой, сообщает BBC.

"Ситуация настолько плоха, насколько только можно себе представить. По сути, речь идет о самом страшном гуманитарном кризисе на Земле", - сказал Дэвид Бизли.

Экономика Афганистана оказалась на грани полного коллапса. Ситуацию усугубили пандемия коронавируса и сильная засуха, уничтожившая существенную часть посевов в стране. Это уже вторая подобная засуха в Афганистане за последние четыре года.

"95% жителей страны не имеют достаточного питания, а сейчас дело идет к тому, что 23 млн людей грозит острый голод. Следующие шесть месяцев будут катастрофическими. Это будет ад на земле", - подчеркнул Дэвид Бизли.

Погода в Афганистане становится холоднее. Жители сельских районов выстраиваются в длинные очереди за мукой, которую предоставляет ООН в рамках Всемирной продовольственной программы. Для миллионов жителей в страны эта гуманитарная помощь - единственный способ выжить зимой, но хватает ее не всем. Перед ООН стоит тяжелая задача по увеличению поставок продуктов, чтобы помочь огромному числу жителей страны, оказавшихся на грани голода.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе после поспешного вывода из страны иностранных войск. Смена власти ослабила и без того хрупкую экономику Афганистана, которая и раньше сильно зависела от иностранной помощи. Западные державы приостановили оказание помощи, а Всемирный банк и Международный валютный фонд временно прекратили финансирование. Когда оно возобновится - неизвестно.

Многие афганцы сейчас продают свое имущество, чтобы купить еду. Администрация талибов тоже не имеет доступа к зарубежным активам, а это означает, что зарплата государственным служащим не выплачивается.

На сентябрьской конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более $1 млрд на поддержку афганцев, при этом около трети этих средств было обещано для Всемирной продовольственной программы. В ООН заявили, что для продовольственной помощи Афганистану требуется около $220 млн в месяц, назвав текущие финансовые обязательства каплей в море.-0-