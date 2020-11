Администрация Дональда Трампа не передает Джозефу Байдену послания от иностранных лидеров

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Дональда Трампа не допускает демократа Джозефа Байдена, которому СМИ прочат победу на выборах президента страны, к посланиям иностранных лидеров, адресованным ему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Традиционно Госдепартамент США обеспечивает общение избранного президента с главами зарубежных государств. В последние дни многие иностранные лидеры направляли в американское внешнеполитическое ведомство свои послания, которые адресованы демократу. Однако из-за непризнания действующим американским президентом своего поражения на выборах и пресечения им возможных контактов представителей своей администрации с командой Джозефа Байдена, эти сообщения не дошли до демократа.

Для установления связи с Джозефом Байденом некоторые иностранные лидеры вынуждены обращаться к услугам дипломатов, которые работали во время президентского срока Барака Обамы, в администрации которого нынешний избранный глава государства занимал пост вице-президента.

Ранее газета The Washington Post отмечала, что Госдепартамент якобы отказывается участвовать в организации телефонных бесед демократа с иностранными лидерами, а его помощники не имеют доступа к режимным объектам, где им предстоит знакомиться с секретной информацией. В связи с этим в окружении Джозефа Байдена 9 ноября заявили о возможности обращения к судам для разрешения ситуации.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.-0-