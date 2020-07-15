Администрация Трампа не будет отзывать визы у иностранных студентов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Дональда Трампа приняла решение отказаться от планов отозвать студенческие визы у находящихся в США иностранных граждан в том случае, если их обучение из-за пандемии было переведено в онлайн-формат, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявила 14 июля федеральный судья Эллисон Берроуз в Бостоне в начале заседания, на котором должны были быть заслушаны претензии Гарвардского университета, Массачусетского технологического института (MIT) и ряда штатов в отношении американской администрации.

Ранее Бюро по контролю и соблюдению миграционного и таможенного законодательства США объявило, что иностранные студенты с типами виз F1 и M1 не смогут остаться в стране, если с осени будут заниматься в своих университетах в онлайн-формате. Им предписывалось выехать из Соединенных Штатов или же сменить учебное заведение, чтобы получить возможность посещать его очно. В противном случае власти имели право запустить в отношении учащихся процедуру депортации.

Решение привело к подаче серии исков, в частности со стороны Университета Джонса Хопкинса, MIT и Гарварда. При этом последние два вуза вообще не планировали проводить в зимнем семестре занятия, требующие личного присутствия студентов.

В Университете Джонса Хопкинса, где обучаются около 5 тыс. иностранных студентов, собирались с осени предлагать как курсы, требующие личного присутствия студентов, так и онлайн-лекции. А после перерыва, связанного с Днем благодарения (отмечается 26 ноября), полностью перейти на онлайн-обучение.

Ранее Госдеп заявил, что в США рады иностранцам, однако "нынешняя ситуация предоставляет студентам более гибкие возможности для продолжения обучения в США, одновременно позволяя соблюдать социальную дистанцию".-0-