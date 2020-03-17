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17 марта 2020, 15:17

Аднан аз-Зурфи назначен новым премьер-министром Ирака

Бархам Салех и Аднан аз-Зурфи. Фото thenational.ae
Бархам Салех и Аднан аз-Зурфи. Фото thenational.ae

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Ирака Бархам Салех назначил Аднана аз-Зурфи премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство, сообщает ТАСС.

Новому премьеру отводится 30 дней на подбор кандидатов на министерские посты.

54-летний Аднан аз-Зурфи до назначения был депутатом парламента страны, возглавлял коалицию "Наср". Он называет себя патриотом-демократом, который верит в независимость Ирака от любых иностранных сил и выступает за единый Ирак без религиозных и национальных различий, за гражданское общество и сильную национальную экономику.-0-

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