Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде", - сказал он.

Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в материалах дела зафиксировано, что Ефремов сначала признал вину, но затем отказался от признания.

29 июля в Пресненском суде Москвы должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов оно перенесено на 14.15 мск 30 июля.

Ранее Эльман Пашаев сообщил, что заявил в суд ходатайство с просьбой перенести слушания на другую дату после 5 августа. Как заявил Александр Добровинский, Ефремову могут назначить другого защитника, если его адвокаты будут постоянно просить о переносе заседаний из-за неявки.-0-