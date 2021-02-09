Адвокат Порошенко сообщил о закрытии дела о растрате $100 млрд

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против экс-президента Петра Порошенко о возможной растрате $100 млрд. Об этом сообщил адвокат экс-президента соседней страны Игорь Головань, передает БЕЛТА со ссылкой на DW.com.

По словам защитника интересов Петра Порошенко, уголовное производство, зарегистрированное в декабре 2019 по заявлению депутата Рената Кузьмина и других народных избранников, было прекращено еще 25 января. Речь шла о возможной растрате представителями бывшего президента США Барака Обамы в сговоре с Петром Порошенко $100 млрд из украинского госбюджета и средств международной финансовой помощи.

Игорь Головань настаивает на том, что такая клевета была нужна "для того, чтобы причинить вред отношениям" Украины и США и повлиять на выборы в заокеанской стране.-0-