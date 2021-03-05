"Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию в аэропорту

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Аэрофлот" направила в Министерство транспорта России инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах при исключении стоимости этой услуги из цены билета, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Известия"

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин напомнил изданию, что сегодня тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, и отметил, что все больше пассажиров пользуется онлайн-регистрацией. Таким образом, исключение платы за регистрацию из стоимости авиабилета позволит снизить тариф и даст выбор между онлайн-регистрацией и платным оформлением в аэропорту.

"Для пассажиров дискаунтера - дочерней авиакомпании "Аэрофлота" "Победа" - снижение тарифа на перевозку даже на 150 российских рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, это полностью соответствует мировой практике. Для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", регистрация на стойке - часть обычного сервисного цикла, для них инициатива неактуальна", - пояснил Михаил Демин.

По информации газеты, Росавиация рассмотрела предложение авиакомпании и указала на социальные риски предлагаемой меры, а в Минтрансе "Известиям" сообщили, что никаких решений по данному вопросу не принималось.-0-