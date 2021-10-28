Аэропорт Алматы приостановил заправку разовых чартерных рейсов из-за дефицита топлива в Казахстане

28 октября, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В международном аэропорту Алматы приостановили заправку разовых чартерных рейсов из-за дефицита топлива.

"В целях обеспечения бесперебойной работы в международном аэропорту Алматы было принято решение ограничить объемы заправки регулярных пассажирских рейсов и приостановить заправку разовых чартерных рейсов. Меры приняты в связи с дефицитом авиационного топлива в Казахстане", - сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Алматы Найля Жабагина.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявили, что приостановки выполнения регулярных авиарейсов не ожидается.

В ведомстве также пояснили, что в связи с ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе на внутреннем рынке авиационного топлива имеются определенные трудности с производством и обеспечением авиакеросина для аэропортов и авиакомпаний. Вместе с тем обеспечена бесперебойная заправка регулярных пассажирских и грузовых рейсов.-0-