Аэропорт Белграда эвакуируют из-за сообщения о бомбе

18 июля, Белград /БЕЛТА - Танюг/. Сообщение о заложенной в самолете бомбе привело к эвакуации 130 пассажиров в белградском международном аэропорту имени Николы Теслы.
Сообщается, что взрывчатое вещество может находиться на борту самолета немецкой компании "Lufthansa", направляющегося во Франкфурт. В самолете находились 130 пассажиров и пять членов экипажа.
По данному факту проводится расследование.-0-
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