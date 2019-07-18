Аэропорт Белграда эвакуируют из-за сообщения о бомбе

18 июля, Белград /БЕЛТА - Танюг/. Сообщение о заложенной в самолете бомбе привело к эвакуации 130 пассажиров в белградском международном аэропорту имени Николы Теслы.

Сообщается, что взрывчатое вещество может находиться на борту самолета немецкой компании "Lufthansa", направляющегося во Франкфурт. В самолете находились 130 пассажиров и пять членов экипажа.

По данному факту проводится расследование.-0-