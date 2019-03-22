Аэропорт Франкфурта-на-Майне приостановил работу из-за беспилотника

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне 22 марта в течение полчаса не принимал и не отправлял рейсы по причине появления беспилотного летательного аппарата (БЛА), сообщила в
"Сегодня в аэропорту Франкфурта был замечен БЛА. Безопасность является нашим приоритетаом, - говорится в сообщении, размещенном вTwitter аэропорта. - Воздушные перевозки были приостановлены на 30 минут до тех пор, пока полиция не разобралась с ситуацией".
Через полчаса аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.
Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне - крупнейший по объему пассажиропотока в Германии и третий в Европе.-0-
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