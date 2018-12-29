29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Ганновера возобновил прием и отправку самолетов после того, как неизвестный попытался на автомобиле прорваться на его территорию. Об этом сообщается в заявлении федеральной полиции.

Работа аэропорта возобновилась.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что виновник инцидента находился под влиянием наркотиков - тест показал наличие в его крови кокаина и амфетаминов. Он протаранил на машине ворота одного из пропускных пунктов и проехал на территорию аэропорта, где его задержали.

По причине инцидента были задержаны или направлены в другие аэропорты по меньшей мере 34 рейса.-0-