Аэропорт Ханоя приостановит прием международных рейсов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Нойбай в столице Вьетнама Ханое перестанет принимать международные рейсы с 1 июня вследствие последней вспышки COVID-19 в стране. Сообщение Управления гражданской авиации Вьетнама приводит агентство Синьхуа.

Приостановка продлится по крайней мере до 7 июня, в то время как рейсы на вылет будут выполняться в обычном режиме, говорится в срочном уведомлении ведомства.

Также было принято решение о продлении приостановки международных рейсов в международном аэропорту Таншоннят в городе Хошимин на юге Вьетнама на 10 дней, до 14 июня, сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Эти решения были основаны на указаниях Национального руководящего комитета Вьетнама по профилактике и борьбе с COVID-19.

Ранее, 25 мая, в Ханое уже было приостановлено обслуживание в магазинах и ресторанах, кафе, парикмахерских и других общественных местах до дальнейшего уведомления.

С 29 апреля в этом городе было зарегистрировано более 200 новых случаев заражения COVID-19.

По данным министерства здравоохранения, по состоянию на шесть утра по местному времени 31 мая во Вьетнаме было зафиксировано в общей сложности 5665 случаев местного распространения инфекции, в том числе 4095 случаев было выявлено с начала последней вспышки инфекции в конце апреля текущего года.-0-