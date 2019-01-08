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Аэропорт Хитроу возобновил отправку рейсов после сообщений о дроне

В мире 08.01.2019 | 22:15

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Хитроу 8 января вечером возобновил отправку рейсов через час после сообщения о временной приостановке вылетов в связи с появлением дрона на его территории. Об этом информирует агентство Reuters.

Как сообщил в Twitter британский министр транспорта Крис Грэйлинг, власти страны готовы при необходимости вновь применить в аэропорту средства борьбы с беспилотниками, аналогичные тем, что применялись в аэропорту Гатвик в декабре прошлого года.-0-

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за сообщений о дронеЛондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за сообщений о дроне
Сообщается, что большое число пассажиров после посадки вынуждены оставаться на борту лайнеров, ожидающих вылета.

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Теги
аэропорт, беспилотники
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