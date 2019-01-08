Аэропорт Хитроу возобновил отправку рейсов после сообщений о дроне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Хитроу 8 января вечером возобновил отправку рейсов через час после сообщения о временной приостановке вылетов в связи с появлением дрона на его территории. Об этом информирует агентство Reuters.

Как сообщил в Twitter британский министр транспорта Крис Грэйлинг, власти страны готовы при необходимости вновь применить в аэропорту средства борьбы с беспилотниками, аналогичные тем, что применялись в аэропорту Гатвик в декабре прошлого года.-0-