Аэропорт Хитроу возобновил отправку рейсов после сообщений о дроне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Хитроу 8 января вечером возобновил отправку рейсов через час после сообщения о временной приостановке вылетов в связи с появлением дрона на его территории. Об этом информирует агентство Reuters.
Как сообщил в Twitter британский министр транспорта Крис Грэйлинг, власти страны готовы при необходимости вновь применить в аэропорту средства борьбы с беспилотниками, аналогичные тем, что применялись в аэропорту Гатвик в декабре прошлого года.-0-
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