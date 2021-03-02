Аэропорт Катании прервал работу из-за извержения вулкана Этна

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Катании на острове Сицилия закрыл взлетно-посадочную полосу из-за извержения вулкана Этна. Об этом говорится в опубликованном в Twitter сообщении аэропорта, сообщает ТАСС.

"Из-за извержения вулкана Этна и осевшего вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в настоящее время закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - отмечается в сообщении.

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии сообщили, что зафиксировали восьмое за две недели повышение вулканической активности. Речь идет о кратере на юго-восточном склоне сицилийского вулкана. Крупнейший действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности для населения.-0-