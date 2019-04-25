Аэропорт Киев возобновил работу - бомба не обнаружена

25 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Международный аэропорт Киев возобновил работу после проверки правоохранителями из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба аэропорта.

В пресс-службе уточнили, что взрывоопасных веществ и предметов правоохранители не обнаружили.

Как сообщалось ранее, столичным правоохранителям в дежурную часть поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта Киев. Следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных немедленно выехали туда для проверки. Также 23 апреля полиция получила сообщение о минировании аэропорта Киев, проводились проверка и эвакуация. Как и сейчас, никаких взрывоопасных веществ и предметов не было обнаружено.-0-