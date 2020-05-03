Аэропорт Орли во Франции, вероятно, откроется только осенью

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижский аэропорт Орли, закрытый для коммерческих перевозок с 31 марта по причине коронавируса, может открыться только осенью. Об этом 3 мая сообщила газета Les Echos.

Газета сообщает, что в настоящий момент рейсы выполняет практически только одна французская авиакомпания - Air France. По сведениям газеты, даже при возобновлении летом полетов других авиакомпаний мощностей аэропорта Руасси - Шарль де Голль хватит для летнего трафика во Франции.

Ранее гендиректор Air France Бенджамин Смит предположил, что компании потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться на прежний уровень объема перевозок.

Главы государств ЕС 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением коронавируса. 8 апреля Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам - членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.-0-