25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Стамбула продлил приостановку работы из-за сильного снегопада, который обрушился на город, сообщает агентство "Анадолу".

"Из-за продолжающихся плохих погодных условий посадки и взлета самолетов на взлетно-посадочные полосы аэропорта Стамбула не будет, а закрытие продлено до 13.00 25 января", - заявил глава Управления государственных аэропортов Турции Хусейн Кескин.

Работа аэропорта была приостановлена после того, как вчера на город обрушился сильный снегопад. Как добавляет ТАСС, вчера тысячи пассажиров в аэропорту Стамбула оказались заблокированы из-за плохих погодных условий. В руководстве аэропорта сообщили, что была проведена эвакуация пассажиров, застрявших в самолетах на взлетно-посадочных полосах. Все они были доставлены в терминал аэропорта.

Также сообщается, что из-за снегопада в городе были закрыты торговые центры и нарушено движение транспорта. В некоторых регионах выпало более 80 см снега. На ряде автотрасс образовались серьезные пробки и заторы. Многие люди оказались застрявшими в своих автомобилях по пути домой.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, более 5 тыс. человек были эвакуированы, а также более 3 тыс. человек были размещены в отелях, гостевых домах и общежитиях.

Снегопады больше всего нарушили привычную жизнь и транспортное сообщение в северо-западных провинциях, также осадки отмечены в ряде центральных провинций и на юге страны. По прогнозам, снегопад может продолжиться в течение еще нескольких дней.-0-