Аэропорт в штате Аляска временно прекратил принимать рейсы

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт в городе Анкоридж (США, штат Аляска) на время прекратил принимать рейсы - сотрудники правоохранительных органов проверяют один из самолетов. Об этом сообщили на странице аэропорта в Facebook .

Ранее в аэропорту совершил незапланированную посадку борт, который должен был перевезти груз в одну из азиатских стран. Откуда он вылетел и куда следовал, не сообщается.

Поступило сообщение о неком "инциденте, касающемся безопасности" на борту воздушного судна. "Самолет в настоящее время обыскивают на закрытом, удаленном участке в аэропорту", - отмечается в заявлении.

По информации местного издания Anchorage Daily News, поводом для проверки стало сообщение о взрывном устройстве на борту.-0-