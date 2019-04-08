Аэропорт в Триполи приостановил работу после авиаудара

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Митига в ливийской столице Триполи приостановил работу после авиаудара, нанесенного военно-воздушными силами Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По имеющимся сведениям, единственный действующий с 2014 года в Триполи аэропорт Митига эвакуировал пассажиров после обстрела. В результате рейда жертв нет, воздушные суда также не пострадали.
Согласно данным ООН, опубликованным информагентством Associated Press, число погибших в результате вооруженных столкновений в районе Триполи достигло 49 человек. Среди жертв есть представители гражданского населения. Порядка 2,8 тыс. человек перемещены из зоны конфликта.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства - Правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем, которое контролирует запад страны и город Триполи, и временный Кабинет министров во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.
4 апреля подразделения Ливийской национальной армии начали наступление на Триполи. По данным Euronews, Халифа Хафтар называет свою операцию антитеррористической. Тем временем Фаиз Сарадж обвинил противника в попытке госпереворота и пригрозил ему трибуналом.
Ливийский кризис продолжается с 2011 года, с момента свержения Муаммара Каддафи. Богатая нефтью страна фактически была разорвана на части из-за многочисленных внутренних конфликтов.-0-
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