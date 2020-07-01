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01 июля 2020, 17:50

Аэропорты Литвы в июле возобновляют полеты по 70 направлениям

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /корр. БЕЛТА/. Аэропорты Литвы возобновляют рейсы по 70 направлениям, сообщает издание The Baltic Course.

"Июль, как и прогнозировали, начинается очень активно. Уже сегодня возвращается очень много летных направлений и авиакомпаний, которые были в наших аэропортах до карантина", - отметил представитель литовской компании-оператора аэропортов Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

В июле возобновляются рейсы в Варшаву, Хельсинки, Брюссель, Вену. В ближайшее время из Вильнюсского аэропорта начнутся чартерные полеты в Грецию и Болгарию.

Литовское воздушное пространство из-за пандемии коронавируса и объявленного в стране общенационального карантина, который действовал с 16 марта по 17 июня, было закрыто с 4 апреля. Первые регулярные авиарейсы были возобновлены в середине мая.-0-

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