Аэропорты на Канарских островах приостановили полеты из-за песчаной бури

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь аэропортов на Канарских островах временно приостановили полеты из-за сильнейшей песчаной бури, сообщает портал International Flight Network.

В воскресенье, 23 февраля, из-за песчаной бури на испанских Канарских островах были отложены или отменены более 800 рейсов. По данным Государственного управления аэропортов региона (AENA), аэропорты планируют восстановить работу к вечеру 24 февраля.

Как сообщает ВВС, 23 февраля сильные ветры из пустыни Сахары, находящейся в 500 км восточнее Канарских островов, принесли на архипелаг плотные облака песка. Национальная погодная служба Испании предупредила, что ветер до 120 км/ч продолжится и в понедельник.

На испанском архипелаге, состоящем из семи островов, действуют восемь аэропортов. Крупнейшие из них - Гран-Канария и Тенерифе Южный. Острова являются популярным местом отдыха для туристов.-0-