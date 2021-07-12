Аэропорты Пекина отменили более 460 рейсов из-за ливней

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные аэропорты Пекина Шоуду и Дасин 12 июля сократили 462 рейса из-за ливней с грозами, сообщает китайское информагентство "Синьхуа".

Как сообщил штаб по борьбе с наводнениями в Пекине, 2906 сотрудников были направлены на проверку безопасности основных мостовых и дорожных объектов столицы. Сейчас в городе задействовано 57 дождевых насосных станций, с помощью которых уже откачано 140 тыс. куб.м воды.

В Китае существует четырехуровневая система погодных предупреждений с цветовой кодировкой, где красный цвет характеризует наиболее серьезную опасность, за ним следуют оранжевый, желтый и синий цвета. Как сообщает китайское издание China Daily, с воскресенья Пекину дано желтое предупреждение о грозах, ливнях, штормах и геологической опасности.

В понедельник в Пекине ожидаются очередные ливни, местами с осадками до 75 мм. По прогнозу синоптиков, к вечеру они станут менее интенсивными и прекратятся ночью.-0-