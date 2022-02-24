Аэропорты России сообщают об отмене десятков рейсов в южном направлении

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них приостановлены до конца текущих суток, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей данными воздушными гаванями.

"Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапу, с 4 часов 47 минут 24 февраля до 00.00 25 февраля временно приостановлены. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов будет сообщено дополнительно. В настоящее время все рейсы отменены. Также в пресс-службе посоветовали по всем вопросам обмена, возврата авиабилетов, переноса времени вылета обращаться в авиакомпании.

О приостановке рейсов сообщили и в аэропорту Астрахани. "В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта", - сказали в пресс-службе.

Поступила информация, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

Более 10 авиарейсов отменены из московского аэропорта Шереметьево на юг России. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

В аэропорту Симферополя сообщили, что воздушная гавань работает штатно и готова к приему самолетов. "Все службы аэропорта Симферополь работают в штатном режиме и готовы к обслуживанию рейсов. На данный момент авиакомпании сообщают о задержках и отменах рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее сообщалось, что Россия с 24 февраля закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью. Решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.-0-