Афганское правительство пообещало освободить последних 600 заключенных талибов

29 июля, Кабул /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал освободить последних 600 заключенных боевиков движения "Талибан", чтобы проложить путь для диалога между афганским правительством и талибами. Об этом говорится в заявлении, обнародованном резиденцией президента Афганистана.

В документе указывается, что на совещании высокопоставленных чиновников Ашраф Гани объявил, что правительство в скором времени завершит освобождение 5 тыс. талибов, чтобы продемонстрировать мирные намерения. Он отметил, что надеется в течение недели начать прямые переговоры с движением "Талибан", которое присоединится к переговорам в целях достижения постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

Обмен пленными между афганским правительством и талибами является одним из элементов мирного соглашения, заключенного между США и движением "Талибан" в конце февраля текущего года. В начале марта Ашраф Гани издал указ об освобождении 5 тыс. заключенных талибов, чтобы устранить препятствия для начала межафганских переговоров. Однако процесс обмена пленными между сторонами несколько раз прерывался.

На сегодня афганское правительство уже освободило около 4,4 тыс. талибов, в то время как "Талибан" выпустил на свободу более 800 солдат афганских сил безопасности. 7 июля правительство страны объявило о приостановке освобождения последней группы заключенных в составе 600 человек, заявив, что они не только являются членами движения "Талибан", но и совершили серьезные преступления.-0-