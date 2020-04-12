Африканские нефтяники заявили о сокращении добычи вместе с ОПЕК+

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Африканская организация производителей нефти (APPO) поддержит сокращение добычи нефти ради стабилизации рынка, информирует сайт ОПЕК.

В сообщении сказано, что не входящие в ОПЕК+ члены APPO, проявляя коллективную ответственность, обязались "внести вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти через сокращение своей ежедневной добычи". Детали сокращения нефтедобычи будут переданы в секретариат ОПЕК в скором времени.

В APPO состоят 18 стран, при этом в соглашение ОПЕК+ не входят десять из них: Египет, Бенин, Камерун, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Чад, Мавритания, Нигер, Гана. По данным за 2018 год, члены организации добывали 7,5 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 7,5% от уровня мировой добычи в 2020-м.

Мировые цены на нефть стали падать на фоне пандемии коронавируса, а затем опустились до минимальных значений за 20 лет из-за срыва сделки ОПЕК+, обусловленного разногласиями России и Саудовской Аравии. Но позже участники альянса пришли к соглашению, действующему до 1 мая 2022 года. Предполагается, что 23 страны к маю - июню сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки, а затем постепенно начнут наращивать добычу. К 30 апреля 2022 года предусмотрено сокращение всего на 6 млн баррелей в сутки.-0-