Африканский союз приостановил членство Судана в организации

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) заявил о приостановлении деятельности Судана в организации из-за происходящих в стране беспорядков. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Arabiya .

Совет сегодня опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что отстранение Судана будет в силе до момента передачи власти от переходного военного совета гражданским силам. В заявлении, опубликованном после проведения кризисного совещания, АС заявил, что создание временного органа под руководством гражданского населения - это единственный способ выхода из нынешнего кризиса.

Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат решительно осудил насилие в Судане и призвал правящий военный совет страны защищать гражданское население от дальнейшего вреда.

3 июня силы безопасности Судана предприняли штурм лагеря демонстрантов в Хартуме. Этому рейду предшествовали недели споров между правящим военным советом и оппозицией в вопросах руководства страной. События 3 июня стали самой сильной вспышкой насилия после того, как 11 апреля армия Судана свергла президента Омара аль-Башира. Медики, связанные с оппозицией, сообщили, что число погибших в результате инцидента и последовавших за этим беспорядков составило 108 человек. В Минздраве Судана заявили, что число погибших не превышает 46. Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал провести расследование инцидента. Он также объявил, что сформирует временное правительство для управления страной, и призвал к проведению в стране досрочных выборов в течение 9 месяцев. Кроме того, было заявлено, что военный совет Судана отменяет все соглашения с оппозицией. Однако уже 5 июня в своем обращении к нации Абдель Фаттах аль-Бурхан предложил возобновить переговоры с оппозиционными группами. Протестующие и оппозиция отвергли это предложение.-0-