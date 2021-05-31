Air France отложила рейс Париж - Москва из-за отсутствия разрешения России

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская авиакомпания Air France отложила запланированный на сегодня рейс Париж - Москва, не получив согласие российской стороны на план полета в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом ТАСС сообщили в компании Air France.

"Рейс в понедельник действительно отложен, - сказал представитель пресс-службы перевозчика. - Полет во вторник сохраняется в расписании".

Собеседник агентства подтвердил, что авиакомпания имела соответствующее разрешение на выходные дни. "Такое разрешение должно запрашиваться ежедневно", - пояснил он.

На минувшей неделе компания уже отменяла рейсы по маршруту Париж - Москва - Париж. Как поясняли в Air France, рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. Пассажиров Air France в эти дни перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот", специально направившая на маршрут большие самолеты.

В субботу, 29 мая, в Air France сообщили, что получили одобрение от российской стороны нового плана полета. Полет по новому плану в субботу был совершен.-0-