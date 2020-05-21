AirBaltic с июня возобновит перелеты в Париж, Вену и Берлин

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic возобновит с июня полеты из Таллина в Париж, Вену и Берлин. Об этом авиаперевозчик сообщил 21 мая, передает ТАСС.

По сведениям агентства, рейсы в Париж возобновятся с 1 июня, в Вену - со 2 июня. На этих направлениях полеты будут выполняться три раза в неделю, а в Берлин с 4 июня они будут выполняться четыре раза в неделю.

18 мая компания AirBaltic возобновила полеты из Таллина в Амстердам и Ригу, 20 мая - в Копенгаген, 21 мая - в Осло. С 25 мая AirBaltic возобновит рейсы по маршруту Таллин - Вильнюс.-0-