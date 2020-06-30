Airbus терпит огромные убытки, на кону сокращение тысяч рабочих мест

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из крупнейших авиастроительных компании в мире Airbus планирует сократить тысячи рабочих мест по плану реструктуризации, сообщает Euronews.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори уже подтвердил: фирма понесла значительные убытки. "В течение следующих двух лет - 2020-го и 2021-го - мы предполагаем, что производство и поставки будут на 40% ниже, чем планировалось первоначально", - сказал Гийом Фори.

Он отметил: объем производства может вернуться в норму лишь к 2025 году.

По данным профсоюзов отрасли, на этой неделе Airbus изложит самый крупный в своей истории план по реструктуризации, предусматривающий сокращение рабочих мест.

На различных предприятиях Airbus по всему миру работают около 130 тыс. человек. Основные заводы авиагиганта находятся во Франции, Германии, Испании и Великобритании. По законам некоторых из этих стран к принудительным увольнениям можно приступать лишь после того, как все другие схемы, основанные на взаимной договоренности, будут исчерпаны.

Авиационная отрасль в числе наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что 2020 год станет худшим в истории авиации, убытки отрасли достигнут $84 млрд.-0-