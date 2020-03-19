19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию 2020 года российско-американскому математику Григорию Маргулису и профессору Еврейского университета в Иерусалиме Гилелю Фюрстенбергу "за новаторское использование методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике". Об этом говорится на сайте премии.

Оба ученые разработали методику так называемых случайных блужданий - последовательности случайных шагов, каждый из которых не зависит от предыдущего. Одним из примером такой последовательности может быть траектория частички пыли в воздухе во время броуновского движения.

Фюрстенберг и Маргулис использовали методику случайных блужданий для исследований математических объектов – групп и графов. Благодаря этому подходу ученые смогли решить множество математических задач.

Премия получила название в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля, основоположника теории эллиптических функций. В 2002 году по случаю двухсотлетия со дня рождения ученого норвежское правительство выделило 200 млн крон ($23,4 млн) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана отмечать заслуги выдающихся математиков. Первая премия была присуждена в 2003 году.

Размер Абелевской премии равен 7,5 млн крон ($834 тыс.). Церемония вручения награды по традиции проходит в конце весны, лауреат получает премию из рук короля Норвегии.-0-