Актер Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский актер и режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован, сообщает РБК.

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что актер чувствует себя хорошо.

"Да, Юрий Соломин болеет. Сейчас он в больнице, но состояние даже не средней тяжести, а хорошее. Мы положили его в больницу примерно три дня назад, показаний к этому практически не было, он только немного покашливал. Но так как он находится в группе риска, решили перестраховаться. Вчера сдал тест на коронавирус, сегодня пришли положительные результаты", - рассказала Тамара Михайлова.

Народному артисту России Юрию Соломину 85 лет, пост художественного руководителя Малого театра он занимает с 1988 года. Зрителю известен по фильмам "Весна на Одере", "Красная палатка", "ТАСС уполномочен заявить", "Адъютант его превосходительства" и др.-0-