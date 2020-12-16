Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РФ Сергей Маковецкий заразился коронавирусом, он находится на домашнем лечении, сообщает ТАСС.

"У Сергея Васильевича положительный тест на коронавирус. Вчера разговаривал с ним. Чувствует себя нормально. Даже температуры нет. Ждет повторный тест через несколько дней", - сказал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил актерский факультет Театрального училища им. Щукина. С 1980 года по настоящее время является актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, снимается в кино.-0-