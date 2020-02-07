7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РФ актер Валерий Гаркалин госпитализирован с двусторонним воспалением легких, его доставили в одну из московских больниц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС, где преподает артист.

"У Валерия Гаркалина двустороннее воспаление легких, он был госпитализирован два дня назад", - сказали в пресс-службе.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Среди наиболее известных ролей актера - братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли", Николай Крышкин в мелодраме "Бедная Саша", Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый". В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.-0-